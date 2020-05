French Days : le SSD PNY CS900 120Go passe à 22€ au lieu de 47€

Le SSD fabriqué par PNY est un modèle interne de 2,5 pouces avec un espace de stockage de 120 Go. Il dispose d'une interface SATA 6.0 Gb/s (ATA série de 7 broches) et d'un débit de transfert du lecteur externe à 600 Mo/s. Pour ce qui est du débit de transfert interne, il est de 560 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture. Vous pourrez donc transférer des fichiers très rapidement sur ce nouveau périphérique.

C'est toujours Cdiscount qui nous fait plaisir avec cette énième bonne affaire. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne reste fidèle à lui-même avec la livraison standard à domicile gratuite. Malgré son tarif extrêmement bas, ce SSD peut être réglé en quatre fois, soit 5,90€ au moment de l'achat puis 5,88€ par échéance. Les abonnés à Cdiscount à volonté recevront leur commande chez eux sous un jour ouvré. Activez votre essai gratuit sans attendre (puis 29€ la première année). La garantie pièces et main d'oeuvre est valable pendant deux ans. De son côté, la garantie service et maintenance est valable pendant trois ans.

Avec l'ajout de ce SSD à votre machine, vous pouvez être certain d'améliorer durablement ses performances. En effet, le PC en question démarrera plus rapidement et les tâches s'effectueront plus facilement. Sachez aussi qu'il fonctionne sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Linux, Apple macOS X ou encore Windows Vista (et supérieur). Enfin, ce modèle saura se montrer résistant aux vibrations comme aux chocs. Vos données seront constamment en sécurité.