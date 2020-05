French Days : le SSD Samsung 860 QVO 1To à son meilleur prix

Un SSD bien connu de nos lecteurs voit son prix chuter durant cette période des French Days 2020. Il s'agit de l'excellent Samsung 860 QVO 1 To maintenant disponible à 112,98€.

Amazon s'illustre encore une fois pour les French Days 2020 avec cette réduction des plus attrayantes. Les modalités sont toujours les mêmes pour le site américain puisque la livraison en France métropolitaine est gratuite. Vous pouvez aussi choisir le point retrait proche de chez vous pour récupérer la commande. La garantie constructeur est valable pendant un an et Amazon met à votre disposition une assurance panne de deux ans supplémentaires pour 9,19€.

Ce SSD Samsung 860 QVO est un modèle interne de 2,5 pouces d'une capacité de 1 To. C'est largement suffisant pour accueillir des centaines de fichiers. Vous pourrez y stocker des vidéos, des photos, des logiciels ainsi que des jeux vidéo. L'interface est en SATA III 6 Gb/s. Comptez également 550 Mo/s pour la vitesse de lecture et 520 Mo/s en écriture. Enfin, le débit de transfert des données peut grimper jusqu'à 750 Mo par seconde.