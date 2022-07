Profitez d'un VPN à prix délirant avec l'offre Surfshark du moment

Plus encore, avec un vaste choix de 3200 serveurs dans 95 pays et des débits atteignant jusqu'à 10 Gb/s sur ses serveurs les plus sollicités, Surfshark répond à vos besoins de discrétion en vous limitant le risque de latence. C'est d'autant plus appréciable pour les amateurs de streaming, sachant que Surfshark possède une belle propension à débloquer les catalogues étrangers de vos plateformes du moment.

Enfin, parce que le VPN est une solution de confidentialité dédiée à l'optimisation de votre sécurité en ligne, votre connexion utilise le chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau actuel, ainsi que plusieurs protocoles tels qu'IKEv2, OpenVPN et WireGuard. Surfshark vous inclut également Nexus, sa dernière technologie vous connectant directement à un réseau de serveurs pour une sécurité comme une stabilité renforcées. Avec l'application d'une stricte politique de non journalisation grâce à un enregistrement aux Îles Vierges Britanniques et un service client anglophone disponible 24/7, vous avez toutes les clefs en main, et Surfshark obtient un bon 8/10 dans notre avis Clubic 100% indépendant.