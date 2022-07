Avec NordVPN et son offre des soldes, partez en vacances l'esprit tranquille

Que vous soyez néophyte ou expert en VPN, voilà une offre qui parle à tout le monde, et vous permet, à moindre frais, de bénéficier d'une des solutions les plus performantes. En plus, NordVPN est vraiment intuitif. Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox), et, avec le bouton Quick Connect, NordVPN vous place sur l'un de ses 5400 serveurs répartis dans près de soixante pays différents. Vous pouvez, tout aussi facilement, choisir le pays qui vous convient le mieux, et opter par exemple les Etats-Unis afin de profiter du catalogue de Netflix US en toute facilité pour votre prochaine soirée streaming.

NordVPN s'utilise sur jusqu'à 6 appareils simultanément avec votre licence, que ce soit sur des ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV, routeurs, NAS, box internet et autres consoles de jeu. Ainsi, y compris pour vos vacances, NordVPN vous accompagne très facilement, vous rend invisible même sur un réseau Wi-Fi public et sécurise notamment votre navigation par sa fonctionnalité anti-menaces dénichant virus dans les téléchargements et bloquant les sites Web frauduleux.