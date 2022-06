Offre folle du moment ! Achetez un VPN et recevez un antivirus GRATUIT

Surfshark a été fondée en 2018, et si l'entreprise néerlandaise est donc encore jeune, la qualité de ses produits est largement au rendez-vous, notamment concernant son offre VPN. Avec plus de 3200 serveurs vous permettant de vous connecter, au choix, dans 65 pays différents, vous avez bel et bien l'embarra du choix. Mais pour encore plus de confidentialité comme de stabilité, Surfshark innove avec Nexus, qui vous connecte non pas à un seul serveur, mais à un réseau de serveur ! Vraiment idéal pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Les amateurs de streaming seront notamment comblés par les performances au programme, puisque des débits jusqu'à 10 Gb/s sont inclus sur les serveurs aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon, ainsi qu'une bande passante illimitée et les excellents protocoles IKeV2, OpenVPN et WireGuard. De quoi oublier les latences et débloquer vos catalogues préférés avec facilité.