Profitez de Netflix, Prime, à l'étranger grâce à ce VPN à prix réduit

Avec NordVPN, faites fi des restrictions géographiques ! Grâce à une géolocalisation de substitution, choisissez un des 5400 serveurs répartis dans 60 pays différents proposés par NordVPN et décuplez vos possibilités, notamment en streaming ! Vous souhaitez obtenir un accès à la dernière saison de cette série exclusivement disponible sur Amazon Prime UK ? Pas de problème pour NordVPN ! Choisissez un serveur au Royraume-Uni, connectez-vous à votre compte Prime, et accédez à votre contenu alors que vous vous trouvez dans votre canapé dans le sud de la France !

NordVPN vous propose en plus une bande passante illimitée et des débits jusqu'à 6,7 Gb/s. Autant dire que le risque de latence est rapidement écarté, et vos soirées streaming sont au beau fixe ! En plus, NordVPN dispose d'une interface très intuitive, et en un clic avec le bouton Quick Connect, vous voilà incognito en ligne si la géolocalisation vous importe peu. En plus, que ce soit sur des ordinateurs sous Windows, macOS ou Linux, des smartphones sous Android ou iOS, des tablettes, des Smart TV, des routeurs, des consoles de jeu, et même vos navigateurs Chrome et Firefox via une extension, jusqu'à 6 appareils peuvent simultanément être équipés avec votre licence NordVPN !