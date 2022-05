Le meilleur VPN du marché profite d'une promo folle !

Avec un vaste choix de 7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements, vous avez l'embarras du choix pour vous faire attribuer une adresse IP et une géolocalisation de substitution. Ajoutez un excellent chiffrement AES 256 bits, un Kill Switch et l'application d'une stricte politique de non-journalisation, et vous avez là tous les ingrédients pour faire de CyberGhost votre compagnon idéal.

Vous souhaitez en savoir davantage ? N'hésitez pas à consulter le site comme à contacter le service client de CyberGhost. Celui-ci est francophone et se rend disponible 24h/24, 7j/7. Un autre excellent point à mettre au crédit de CyberGhost. Pour toutes ces raisons, ce VPN décroche l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.