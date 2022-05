Voici comment vous protéger sur Internet grâce au meilleur VPN du marché

Avec 7900 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements différents, CyberGhost possède l'une des offres les plus conséquentes en termes de serveurs, et pas seulement ! En tout cas, c'est idéal pour vous permettre d'affiner votre choix selon vos besoins, ce qui, couplé à une bande passante illimitée et d'excellents débits, va faire le bonheur des amateurs de streaming.

De plus, améliorez encore plus vos vitesses sans rogner sur la qualité des protocoles de sécurité, puisqu'avec IKeV2, WireGuard et OpenVPN, CyberGhost vous laisse, là encore, le choix. Une cybersécurité au top, c'est ce que vous garantit la firme basée en Roumanie. De fait, CyberGhost bénéficie d'une législation très favorable, en dehors du Patriot Act américain, qui lui permet d'appliquer une stricte politique de non journalisation à l'égard de ses utilisatrices et utilisateurs.