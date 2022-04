Vous ne trouverez pas de meilleure offre VPN que celle-ci !

Pour 7 appareils simultanément couverts avec une seule licence, CyberGhost répond présent pour vous, notamment si vous possédez de nombreux appareils électroniques, mais aussi pour vos proches. Equipez ainsi tous vos smartphones (Android, iOS), ordinateurs (Linux, macOS, Windows), Smart TV, Android TV, FireStick TV, console de jeu ou encore routeur avec CyberGhost. Avec un vaste choix de 7500 serveurs dans 91 pays mais aussi de protocoles parmi lesquels OpenVPN, IKeV2 et WireGuard, vous avez l'embarras du choix pour coupler au mieux rapidité et sécurité.

Avec un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tandis que si jamais vous perdez votre connexion VPN en cours d'utilisation, un Kill Switch automatique s'applique. De plus, vos performances ne seront que très faiblement impactées puisque CyberGhost est tout simplement l'un des VPN le plus rapides du marché. Couplé à une bande passante et un trafic illimités, votre navigation en sera des plus fluides, idéale notamment en cas de streaming. Car CyberGhost excelle pour débloquer les catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites !