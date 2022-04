Aujourd'hui cette offre VPN passe sous la barre des 2 euros/mois !

Année après année, Surfshark accroit la qualité de ses services, et sa dernière technologie Nexus le démontre ! Désormais, au lieu de choisir l'un des 3200 serveurs répartis dans 65 pays, vous vous connectez préalablement à un réseau de serveurs favorisant deux points stratégiques. Le premier est la confidentialité de votre navigation, puisque le réseau est plus simple à chiffrer que chaque serveur individuellement, et le second vous permet de bénéficier d'une stabilité accrue pour votre connexion VPN.

Malgré tout, vous conservez le traditionnel Kill Switch, une fonctionnalité qui coupe votre navigation en cours en cas de perte de votre connexion VPN afin de ne pas vous exposer en ligne. Plus encore, vous disposez également de la plus haute norme de chiffrement actuellement, AES 256 bits, pour une confidentialité au top avec Surfshark. Les trois protocoles habituels que sont OpenVPN, IKeV2 et WireGuard vous permettent d'obtenir sécurité et rapidité, tout en affinant aisément votre choix en fonction de vos besoins, même sans être un expert.