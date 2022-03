Offre VPN imbattable : 83% de réduction immédiate chez CyberGhost

Que dire de la sécurité optimale fournie par CyberGhost via son chiffrement AES 256 bits ainsi que sa protection face aux fuites DNS et IP. Votre confidentialité en ligne sera constamment préservée. Quant au Kill Switch, son but est de couper automatiquement la connexion internet si le VPN s'interrompt sans votre accord. Enfin, rappelons qu'une stricte politique No Logs est appliquée et que les protocoles OpenVPN, IKEv2 et WireGuard sont pris en charge.