Bon plan VPN : Surfshark s'installe sur tous vos appareils à prix mini

Depuis bientôt quatre ans, Surfshark monte en grade sur le très concurrentiel marché des VPN, au point de former une solide association avec le très respecté NordVPN, preuve de sa qualité. Et pour cause, avec près de 3200 serveurs, répartis dans 65 pays, vous avez l'embarras du choix pour sélectionner le serveur qui vous convient le mieux. Très intuitive, l'interface et l'ergonomie de Surfshark sont régulièrement améliorées pour vous offrir les meilleures performances tout en se faisant discret sur les appareils où la solution est installée.

L'un des atouts phares de Surfshark est particulièrement attractif, puisqu'une seule licence vous permet de couvrir un nombre illimité d'appareils. Bien pratique pour équiper tous vos appareils du VPN et ainsi accroitre votre confidentialité en ligne sur tous les fronts. Surfshark emploie d'excellents protocoles tels que WireGuard, OpenVPN et IKEv2. Couplé au chiffrement AES 256 bits et une stricte politique de non journalisation grâce à une domiciliation aux Îles Vierges Britanniques, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.