VPN pas cher : Cyberghost propose la meilleure offre VPN du moment !

Le fonctionnement de CyberGhost VPN est très simple : il suffit de choisir le pays et le serveur de votre choix. Vous cliquez et c'est bon. Votre adresse IP sera masquée et deviendra une adresse générique issue du pays choisi. Et vous pourrez alors naviguer en toute anonymité sur Internet.

CyberGhost VPN ne garde bien sûr aucune trace de votre passage. Il y a une politique zéro log qui est strictement appliquée, ainsi vous êtes le seul à savoir où vous êtes passé. Et ce qu'il y a de bien avec l'offre proposée aujourd'hui, c'est que vous pouvez l'utiliser sur sept appareils différents.

Alors, il y a les ordinateurs, bien sûr, mais aussi les smartphones et ce n'est pas tout. En effet le site propose des tutoriels afin de configurer très simplement le VPN sur des appareils externes, comme des box TV, une console de jeu ou encore une TV connectée. Vos données sont véritablement sécurisées absolument partout où vous êtes connecté à internet.