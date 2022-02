CyberGhost VPN continue de faire chuter ses prix (-84%)

Il y a de nombreuses raisons qui peuvent sérieusement vous faire considérer l'acquisition des services d'une suite VPN, ne serait-ce que par la poursuite du télétravail. Cette pratique peut en effet présenter des risques en termes de confidentialité des données sensibles de votre employeur notamment, et nécessite une considération de ces risques encourus en cas de fuite en ligne.

Et comme petit prix ne rime pas avec service réduit chez CyberGhost, tout le monde profite d'une licence au sein de cette firme. En effet, celle-ci bénéficie à votre famille ou encore vos amis, puisque vous avez l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones (sous Android, iOS), tablettes, ou encore ordinateurs (sous macOS, Linux, Windows), mais aussi une Smart TV (sous Android TV, Apple TV, Fire TV) et ou encore votre console de jeu. C'est complet, et surtout performant, pour impacter le moins possible vos machines.

Et grâce à la politique stricte de confidentialité de CyberGhost, comptez sur une stricte protection de vos données personnelles qui ne sont pas revendues à des tiers, une pratique malheureusement réelle chez quelques VPN peu scrupuleux, notamment ceux gratuits.