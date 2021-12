CyberGhost VPN prépare Noël ! Et si on s’offrait son abonnement à prix réduit pour les fêtes ?

CyberGhost VPN va plus loin encore en chiffrant vos données échangées sur les serveurs. Vos informations de connexion sont ainsi entièrement sécurisées et illisibles, même par les hackers les plus expérimentés. Vous pouvez ainsi retrouver une navigation plus agréable et vous débarrasser de toutes les menaces qui pourraient vous affecter.

CyberGhost VPN n'est pas seulement un service tourné vers la confidentialité, il priorise également la rapidité. Avec pas moins de 7485 serveurs répartis aux quatre coins du globe, le service vous permet de bénéficier d'une très large bande passante, quel que soit le territoire sur lequel vous vous connectez.

Vous pouvez ainsi bénéficier d'une vitesse de téléchargement d'une rapide stupéfiante, mais également d'une meilleure qualité vidéo au moment du streaming. Si votre programme est en 4K HDR, l'image sera parfaitement détaillée, comme si vous la regardiez sur un support physique, et ce même à l'autre bout du monde.