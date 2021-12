C’est bientôt Noël ! On craque ou pas pour la réduction à - 72% de NordVPN ?

L'une des premières utilités d'un VPN consiste à naviguer sur le web de manière totalement sécurisée et anonyme, et ce pour éviter de dévoiler votre identité numérique à d'autres utilisateurs ou à des sites web.

Vous le savez sans doute, nous passons notre journée à être suivis par d'innombrables acteurs du web, tel que les réseaux sociaux voire les régies publicitaires. Au fur et à mesure de votre navigation, ces entités ont pour but de collecter le plus d'informations possible sur votre profil. Pour ce faire, des cookies s'installent sur votre appareil et transmettent la moindre action de votre part à un tiers.