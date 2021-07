Profitez des prix bradés cet été chez NordVPN

NordVPN ne se présente plus, et continue d'accroitre la qualité de ses services pour des prix bien réduits ! Grâce à un chiffrement en AES 256 bits, soyez sans crainte, vous n'êtes pas près d'être tracé. Cela d'autant plus que NordVPN garantit de ne pas stocker vos informations, grâce à sa technologie WireGuard. Celle-ci permet d’établir une connexion VPN sans avoir à stocker de données identifiables sur le serveur et ainsi compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Plus de 5500 serveurs répartis dans près de 60 pays vous permettront de vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. L'interface, parmi les plus intuitives du marché, permettra même aux non-initiés de rapidement prendre en main leur nouvel outil.

Enfin, et c'est un avantage très appréciable, NordVPN ne ralentit pas votre vitesse de navigation, ce qui permet de faire rimer efficacité avec sécurité. Idéal notamment pour les amateurs de streaming vidéo. Par ailleurs, la firme propose une assistance par chat 24h24 et 7j sur 7, et en français s'il vous plait. De quoi assurer un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.