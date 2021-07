Bon plan VPN : NordVPN lance une offre d'été exceptionnelle à 2,64€ + 3 mois offerts

NordVPN est l’un des piliers des services VPN disponibles en France. Il vous propose de protéger votre connexion en chiffrant les données que vous envoyez sur le web pour qu’elles soient illisibles si quelqu’un parvenait à les intercepter.

Vous connectez sur l’un des 5500 serveurs implantés dans le monde et vous bénéficiez d’une connexion rapide et transparente à l’usage. Avec un seul abonnement, vous pourrez protéger jusqu’à 6 appareils de la même façon. NordVPN fonctionne sur tous les systèmes que ce soit un ordinateur ou un mobile.

Accédez également au contenu streaming vidéo sans subir les limitations géographiques qui restreignent l’accès aux nouveaux épisodes de vos séries favorites. Profitez du sport sans avoir à payer un abonnement supplémentaire en vous connectant sur un serveur installé dans un pays diffusant gratuitement les matchs que vous voulez suivre.

Une fois l’offre souscrite, il ne vous reste plus qu’à télécharger l’application NordVPN et choisir votre serveur pour vous connecter en toute sécurité. Votre adresse IP sera cachée derrière celle du serveur sécurisé et vous deviendrez invisible. Simple d’emploi et rapide à mettre en place, l’offre de NordVPN est particulièrement attirante et sans mauvaise surprise.

En cas de déconnexion au serveur NordVPN, la fonction Kill Switch vous permet de couper automatiquement la connexion Internet pour vous éviter d’être à découvert sur la toile.