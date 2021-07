Si vous cherchez le bon plan VPN du moment, c'est ici avec 83% de réduction chez CyberGhost

Inutile de vous rappeler que sur le Web, nous sommes tous vulnérables. Entre les piratages de base de données, les tentatives de phishing et l’accès à distance à vos appareils connectés, il est temps de prendre les choses en main. Si aucune solution n’est parfaite, il existe un moyen de se protéger très efficace.

Connectez-vous à Internet via un réseau de serveurs privés virtuels. Si cela peut semble compliqué dit comme cela, il n’en est rien. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l’application CyberGhost pour PC et Mac mais aussi sous Android et iOS et d’activer la connexion sécurisée où que vous soyez. C’est simple et cela ne vous reviendra qu’à 1,99€ par mois.

Vous deviendrez transparent sur Internet, vos données échangées en ligne seront chiffrées pour empêcher d’être visible si quelqu’un parvenait à les intercepter. De plus, votre adresse IP n’apparaitra plus, vous serez vu sous celle du serveur privé sur lequel vous êtes connectés. Anonymat et protection de vos données deviendront enfin accessibles.

Cerise sur le gâteau, avec CyberGhost et ses milliers de serveurs implantés dans le monde entier, vous pourrez contourner les limitations géographiques des services de streaming pour voir vos séries préférées dès qu’elles sont disponibles sans attendre qu’elles soient diffusées en France. Avec un seul abonnement, vous allez pouvoir sécuriser la connexion de 7 appareils et profiter d’Internet même sur un Wifi public.