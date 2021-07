Bon plan VPN : PureVPN offre un gros rabais de 80% à l'occasion de son 14ème anniversaire

Une fois l'application PureVPN téléchargée sur un ordinateur ou un appareil mobile, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités très facilement. À commencer par les plus de 6500 serveurs répartis à travers plus de 140 pays différents. Grâce à ces derniers ainsi qu'à la bande passante illimitée, vous pourrez accéder à tous vos contenus favoris (même ceux uniquement disponibles à l'étranger) et télécharger sans la moindre limitation. Certains serveurs ont même été optimisés pour le P2P ou le streaming. Et les vitesses de connexion sont ultra rapides !

Notamment, PureVPN vous permet de découvrir les séries Netflix de plusieurs pays à travers le monde. Vous pouvez débloquer les chaînes du streaming des USA comme Amazon prime, Hulu, etc. Ainsi, pour les fans du basket-ball, vous pourrez visionner Spam Jam 2 sur HBO. Il suffit de souscrire à l'abonnement de PureVPN, de le télécharger et se connecter sur le serveur des Etats Unis pour visionner ce film qui parle de l'icône mondiale et grand champion de basket-ball LeBron James. Avouez que ça donne envie !

Egalement, certes il est possible de regarder les quarts de finale de l'Euro 2021 sur les chaînes beIN SPORTS, mais à un prix réduit, vous pouvez profiter de la réduction en cours proposée par PureVPN.

Quant à la sécurité, elle est garantie pour un chiffrement haut de gamme à 256 bits ou encore via un Kill Switch qui coupera la connexion internet si le VPN s'arrête sans votre accord. De plus, votre protection sera aussi optimale lors d'une connexion à un point Wi-Fi non sécurisé. Enfin, votre adresse IP sera masquée à tout instant, la navigation se fera toujours de manière anonyme et des protections face aux fuites (IP, DNS, Web…) sont de la partie.