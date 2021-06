CyberGhost : meilleur deal VPN pour passer les meilleurs moments devant l'Euro 2021

Avec CyberGhost, plus de 7200 serveurs seront à votre portée pour contourner la censure en ligne et les restrictions géographiques. Certes, les matchs de l'Euro de notre équipe seront diffusés via les chaînes beIN sports. Mais si vous êtes en voyage ou hors territoire français, il est possible de contourner les restrictions géographiques et visionner les matchs diffusés en direct sur les plateformes des chaines de télévision. Vous pouvez aussi regarder les matchs des autres équipes, tel que Angleterre-Croatie en vous connectant sur l'un des serveurs de ces pays.

De plus, le trafic et la bande passante resteront constamment illimités pour vous permettre de visionner vos contenus sans le moindre accroc. Ainsi, si par exemple une série Netflix vous intéresse sur le catalogue US du service, connectez vous à un serveur basé aux États-Unis pour la visionner sans bouger de votre canapé !