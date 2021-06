CyberGhost VPN : vraie chute sur l'abonnement 3 ans (+3 mois offerts)

Commençons bien évidemment par les modalités importantes à connaître avant de passer à la caisse. La formule mise en place par CyberGhost VPN sécurisera jusqu'à sept appareils simultanément pendant 3 ans en plus de 3 mois offerts. Grâce à l'application, ce VPN fonctionne sur ordinateurs, smartphones, tablettes tactiles et Smart TV. De plus, une assistance en direct vous répondra chaque jour de la semaine et à n'importe quelle heure.

Ainsi, CyberGhost mettra plus de 7300 serveurs à votre disposition à travers le monde. Ils permettent notamment de contourner la censure en ligne et les restrictions géographiques. Tout le contenu d'internet sera à votre portée sans aucune limite sur la bande passante ou le trafic. Un film vous intéresse au sein du catalogue US de Netflix ? Connectez-vous à un serveur américain pour le visionner sans bouger de votre canapé. L'optimisation pour le streaming et les téléchargements est bien réelle. Le tout avec une sécurité sans la moindre faille.

En effet, un VPN met aussi l'accent sur la confidentialité de vos données personnelles à plusieurs niveaux. Nous allons sans attendre revenir sur cet atout majeur.