Bon plan Surfshark VPN : regardez l'Euro 2021 à prix cassé !

Si vous êtes fan du football, vous allez probablement suivre les matchs de l'Euro 2021 diffusés en France via beIN sports !

Mais si vous êtes à l'étranger, il se peut que vous vous heurtiez à des restrictions géographiques. Sauf que grâce à un VPN, vous allez pouvoir sélectionner un serveur français et accéder au contenu des chaines nationales françaises comme si vous étiez en France.

Et cela tombe bien, car Surfshark propose une offre indétrônable qui vous coûtera seulement 49,32€ (paiement unique) pour une protection de 24 mois. Au final, c'est comme si ce VPN vous coutait à peine 2,06€/mois. Il s'agit de l'un des plus abordables du marché. Autre point important, un remboursement intégral pourra être réclamé au cours des 30 premiers jours si jamais vous n'êtes pas satisfait. Et bien entendu, un seul compte actif est utilisable sur un nombre illimité d'appareils. Vos proches pourront donc en profiter sur leurs smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs et même Smart TV sans avoir besoin de passer à la caisse.

Malgré son tarif extrêmement bas, Surfshark embarque de nombreux outils qui vous protégeront durant votre navigation sur internet. Ainsi, les tentatives de piratage, de phishing, les malwares, la manipulation publicitaire et le vol d'identité sont des menaces qui resteront à l'écart de votre machine. Les fournisseurs d'accès à internet ne seront pas non plus en mesure de collecter vos données personnelles. Tous les logiciels malveillants seront donc court-circuités avant de faire des dégâts.

Tout cela est rendu possible grâce à un cryptage AES 256 bits des plus efficaces. Un Kill Switch automatique pourra même intervenir pour couper la connexion internet si le VPN devait s'arrêter sans votre accord. Pour ce qui est du Whitelister, il sert à stopper le VPN pour accéder à des services bancaires par exemple.