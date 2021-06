French Days VPN : PureVPN est proposé à un prix intenable ( -94,20€ ) !

Avec PureVPN, vous obtiendrez un accès à plus de 6500 serveurs répartis à travers 140 pays différents. Grâce à une vitesse de connexion impériale, Vous pouvez déverrouiller presque instantanément tout le contenu disponible sur internet. En effet, les barrières géographiques et la censure ne vous concerneront plus. De plus, tous les catalogues étrangers des meilleurs services de streaming vous seront ouverts sans la moindre restriction.

Notamment, PureVPN vous permet de découvrir les séries Netflix de plusieurs pays à travers le monde. Vous pouvez ainsi débloquer les chaînes streaming de USA comme Amazon prime, HBO, Hulu, etc.

Pour les personnes résidentes à l'étranger, il est aussi possible de débloquer des contenus depuis l'étranger et utiliser l'adresse IP française de pureVPN pour visionner les chaînes françaises comme France TV et Salto.fr.

Certes, il est possible de regarder la Formule 1 sur les chaînes Canal+. Mais à un prix qui est bas, il est possible de se connecter via PureVPN et se rendre sur le site de la RTBF afin de voir la F1 ou Moto GP.