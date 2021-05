Nettoyer son PC ou MAC avec le pack d’Avast gratuit pendant 3 mois

Le temps où les simples virus étaient la seule menace en ligne est loin. Aujourd’hui, il faut faire face aux logiciels de rançons, aux logiciels espions, au phishing, aux prises de contrôle à distance et plus encore. La meilleure défense reste vous-même. De bonnes pratiques ainsi que la prudence en ligne permettent de se prémunir de beaucoup d'attaques, mais ce n’est pas forcément suffisant. De plus, tout le monde ne possède pas les connaissances nécessaires pour savoir ce qu’il fait.

C’est pour cela qu’Avast Ultimate comprend Avast Premium Security. Il s’agit d’une suite antivirus et d’un pare-feu, qui analysent le contenu de votre disque dûr pour isoler et supprimer toute source de menaces. Vos téléchargements et votre navigation sont également filtrés pour bloquer les menaces avant même qu’elles n'atteignent vos appareils.

Le phishing est probablement la forme la plus efficace d’attaque car elle joue sur la confiance des utilisateurs en imitant l’apparence de site de confiance pour voler mots de passe et coordonnées bancaires. Premium Security reconnaît les sites web frauduleux et vous avertit lors de votre navigation en ligne.