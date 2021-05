Bon plan VPN : pourquoi cette offre CyberGhost à 2€ est dingue?

Cette promotion n'est pas inédite puisqu'elle concerne la fameuse formule 3 ans + 3 mois offerts de CyberGhost. Ainsi, un paiement unique d'un montant de 78€ vous sera réclamé pour toute la durée de votre abonnement. Cela correspond à seulement 2€/mois. Autant dire que c'est presque donné ! Par ailleurs, un remboursement intégral peut être réclamé au cours des 45 premiers jours si jamais vous ne désirez pas continuer. Mais comme vous allez pouvoir le constater, ce VPN ne manque pas d'arguments pour vous encourager à rester.

Ainsi, CyberGhost VPN assure dans tous les domaines. C'est un VPN doué en matière d'anonymat de son utilisateur et il procure une qualité impressionnante sur les vitesses de téléchargement ou encore sur le streaming. Pour cela, vous pourrez compter sur plus de 7000 serveurs répartis dans plusieurs pays. Point de limitations sur la bande passante ou le trafic à l'horizon.

Et comme si cela ne suffisait pas, CyberGhost VPN peut assurer ses services sur sept appareils différents. Smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs, Smart TV, etc. Tout va y passer et vos proches pourront en profiter sans débourser le moindre centime.