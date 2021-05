CyberGhost VPN : la solution à tous vos besoins de confidentialité est à -83%

Pour ce qui est de la sécurité, CyberGhost VPN n'a pas perdu le nord grâce à son chiffrement AES 256 bits très efficace. Une protection face aux fuites DNS et IP est aussi présente. Autre bon point, un Kill Switch automatique viendra couper la connexion internet si le VPN est désactivé sans votre accord. Enfin, CyberGhost VPN ne récoltera ou n'archivera aucune de vos données personnelles relatives à l'activité en ligne.

En matière de serveurs, et avec une infrastructure solide et performante

reposant sur environ 6900 serveurs installés un peu partout dans le monde, aussi bien sur le continent américain qu’en Afrique, en Europe ou en Asie, offrez-vous un accès mondial à tous les contenus hébergés sur internet. Aucune limite de trafic ou de bande passante n'est appliquée. Les serveurs sont également optimisés pour le streaming et le téléchargement en P2P.