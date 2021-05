Surfshark : la protection VPN est à 2,07€/mois

Nous sommes donc en présence de l'abonnement Surfshark valable pendant deux ans. Pour la totalité de cette période, un paiement unique de 49,62€ (soit 2,07€/mois) vous sera demandé lors de la souscription. Sachez aussi que vous pourrez réclamer un remboursement intégral lors des 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. À présent, il est temps de nous attarder sur le contenu qui sera mis à votre disposition.

Commençons avec le fait qu'un abonnement Surfshark est utilisable sur un nombre illimité d'appareils (smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs, etc). Ainsi, en partageant vos identifiants, tout le monde pourra en bénéficier sans avoir besoin de passer à la caisse. Au total, plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays à travers le monde sont de la partie pour vous permettre d'accéder à tout le contenu mondial sur internet. En vous connectant sur un serveur américain, vous aurez la possibilité de visionner des films/séries au sein du catalogue US de Netflix. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.

Par ailleurs, Surfshark assure une sécurité et une confidentialité idéales pour les utilisateurs qui se servent de leurs appareils au quotidien. Faisons rapidement le tour de ces protections.