TOP 3 des meilleures offres VPN à ne pas manquer chez CyberGhost, NordVPN et ExpressVPN !

Comme CyberGhost, NordVPN peut être utilisé sur plusieurs appareils en même temps, 6 pour être exact. Il est également disponible sur tous vos appareils et différents systèmes d’exploitation, et un service client en français vous accompagnera à la moindre question ou difficulté.

Plus de 5400 serveurs à travers le monde vous permettront de vous connecter via 59 pays différents et NordVPN garantit une bande passante illimitée. Vous aurez donc largement de quoi faire concernant les catalogues de streaming en ligne. Côté sécurité, NordVPN vous permet de choisir parmi 3 protocoles VPN différents en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous connectez. Ces 3 protocoles : IKEv2/IPsec, OpenVPN ainsi que NordLynx présentent chacun des forces en termes de sécurité ou de vitesse de connexion.

OpenVPN est un protocole développé de façon communautaire, en “open source”. Il est très polyvalent et conviendra parfaitement à la plupart des utilisations. De son côté, NordLynx mise sur la vitesse de connexion et il est d’ailleurs le plus rapide du marché, tandis que IKEv2/IPsec est extrêmement sécurisé, et il est conçu pour s’adapter rapidement à l’évolution des techniques de chiffrement et de hacking.

La réputation de NordVPN n’est plus à faire et elle ne sort pas de nulle part. Il s’agit d’un service efficace et complet qui répondra parfaitement à vos attentes.