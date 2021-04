Notre sélection des VPN pas chers du moment !

Au final, nous retrouvons toutes les fonctionnalités mentionnées dans les paragraphes précédents. C'est le cas du logiciel de cryptage, du Kill Switch et de la protection accrue contre les menaces du web. NordVPN mise beaucoup sur ses vitesses fulgurantes et sur le téléchargement sécurisé en P2P. Rien à redire non plus sur la confidentialité avec une politique sans registre, une préservation de la propriété intellectuelle et un accès qui restera constamment privé.