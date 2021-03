Bon plan VPN : CyberGhost lance une nouvelle offre à 3,25€/mois seulement !

Cette bonne affaire englobe un an d'abonnement à CyberGhost VPN Plus qui vous sera facturé à hauteur de 39€ la première année, ce qui équivaut à 3,25€/mois. Si vous décidez de poursuivre au-delà de cette période, le prix annuel passera à 78€. De plus, vous bénéficiez de 45 jours de rétractation pour obtenir un remboursement complet si vous n'êtes pas satisfait. Jusqu'à sept appareils différents pourront même être sécurisés avec un seul compte.

Le VPN CyberGhost embarque toutes les fonctionnalités habituelles et bien plus encore. Plus de 6795 serveurs se tiendront à votre disposition. Ces derniers sont extrêmement rapides et favorisent l'accès aux différents catalogues des services de streaming ainsi qu'aux contenus bloqués sur internet. Aucune limite de bande passante ou de trafic ne sera appliquée.

En matière de sécurité, un cryptage AES 256 bits répond toujours présent pour sécuriser vos données personnelles. Une protection face aux fuites IP et DNS est aussi en vigueur. D'autres fonctionnalités viendront garantir la pérennité de votre confidentialité en ligne comme le Kill Switch automatique qui viendra couper la connexion internet si le VPN devait s'arrêter sans votre accord.