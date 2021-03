Anniversaire NordVPN : les cadeaux sont pour vous, jusqu'à 2 ans offerts!

Vous le savez sans doute, un VPN vous permet de sécuriser l'ensemble des connexions réalisées sur votre PC mais aussi sur vos différents appareils connectés au web comme votre smartphone, votre tablette et ceux des membres de votre famille.

NordVPN vous propose une protection totale de vos informations personnelles et a une véritable expertise dans le domaine avec pas moins de 14 millions d'utilisateurs à travers le monde. Le service est d'ailleurs accessible en français sur toutes les plateformes et bénéficie d'un service client 24h/24 accessible par chat avec des conseillers francophones. Quelque soit votre demande, vous trouverez toujours une réponse à vos questions et des conseil pour utiliser votre VPN au meilleur de ses capacités.

Votre identité et votre activité sont donc, grâce à NordVPN protégées en permanence. Pour cela le service va cacher votre adresse IP actuelle en la modifiant par une adresse fictive. Vous êtes désormais indétectable et le suivi publicitaire est impossible à réaliser.

NordVPN vous permet également de protéger vos données les plus sensibles, comme vos informations d'identité ou bancaires, grâce à un chiffrement 256-bit AES réalisé en temps réel lorsque vous vous connectez à n'importe quel site web. La fonctionnalité Kill Switch quant à elle coupe automatiquement l'accès à Internet de votre appareil si la connexion VPN vient à tomber. Un réglage très pratique qui évite toute intrusion malveillante dans votre intimité.

NordVPN vous permet enfin de profiter d'un web plus libre, notamment en qui concerne les plateformes de streaming. Vous pouvez grâce au VPN accéder aux catalogues internationaux des sites de SVOD et accéder à des films et des séries qui ne seront pas disponibles avant plusieurs mois voire années en France.