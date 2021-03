L'offre Cyberghost VPN à 2€/mois avec 3 mois offerts est encore disponible

Le VPN est la solution la plus adéquate pour garantir votre anonymat sur Internet; et Cyberghost est l'un des services les plus performants grâce à de nombreux mécanismes de sécurité mis en place afin de garantir votre sécurité et la confidentialité de vos données personnelles en toutes occasions.

En vous connectant à l'un des différents serveurs Cyberghost situés partout dans le monde, vous profitez d'une nouvelle adresse IP qui vous permet de naviguer incognito sur n'importe quel site internet. Vos données sont également cryptées à chaque connexion pour éviter une fuite de vos différents éléments d'identité mais aussi un suivi publicitaire précis. Vous ne serez donc plus ennuyé à la longue par des annonces sachant tout de vos goûts et de vos préférences.

Le VPN vous permet également de profiter réellement d'un Internet mondialisé et de vous connecter à l'ensemble des services de streaming autour du globe, en profitant de tous les contenus disponibles sans aucune limitation. Un film n'est pas accessible en France du fait de la réglementation? Cyberghost vous aide en quelques secondes à vous connecter à la version US de votre site de SVOD préféré et de profiter de votre film ou de votre série dans la meilleure qualité disponible.