Cryptez vos données avec Surfshark VPN à - 81%

Commençons par quelques modalités qui sont appliquées à cet abonnement signé Surfshark. La formule en question vous donnera accès au VPN pendant deux ans contre un virement unique de 49,25€ (ce qui équivaut à 2,05€/mois). Il faut également savoir que ce forfait est "satisfait ou remboursé" durant les 30 premiers jours qui suivront la souscription. Enfin, un service client sera à votre écoute 24h/24 et 7j/7.

Le premier avantage de Surfshark sur la concurrence vient du fait qu'un seul compte actif est utilisable sur un nombre illimité d'appareils. Ainsi, vous pouvez donner les identifiants à vos proches qui eux aussi pourront profiter de toutes les fonctionnalités sans aucune restriction. Les systèmes d'exploitation compatibles sont Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox et Fire TV.

Vous pourrez ensuite vous connecter à l'un des plus de 3200 serveurs répartis à travers 65 pays différents. La connexion sera ultra rapide et cette technique vous permettra de contourner la censure sur internet. Vous débloquerez aussi les catalogues étrangers des plus grands sites de streaming comme Netflix par exemple.