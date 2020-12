Bon plan VPN : l'offre Surfshark VPN tombe à seulement 1,82€/mois avec 3 mois offerts !

L'un des atouts majeurs de SurfShark est de pouvoir utiliser le VPN sur un nombre illimité de devices avec un seul compte, là nous sommes généralement limités chez la concurrence. Et cela tombe bien, la plateforme est disponible sur tous les principaux supports : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, PlayStation, Xbox, Apple TV, Fire TV et certains autres systèmes de Smart TV.

Le chiffrement des données est assurée par la technologie AES-256-GCM. SurfShark repose par défaut sur les protocoles sécurisés IKEv2/IPsec, mais OpenVPN est également disponible. Votre adresse IP est masquée, et même votre FAI est berné par le VPN. Le Kill Switch et le DNS privé sont autant d'atouts garantissant la confidentialité. Et à ce propos, SurfShark adopte une stricte politique de non conservation des journaux.

La navigation devient également plus agréable et sécurisée, sans trackers ni logiciels malveillants. Le service VPN sert aussi à faire sauter les restrictions géographiques, pour accéder au catalogue Netflix d'un autre pays ou regarder la TV française depuis l'étranger par exemple.