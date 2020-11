VPN pas cher : dernières heures pour profiter de l'offre CyberGhost VPN à 2€ 🔥

Il faut immédiatement savoir que cette promotion n'est valable que jusqu'à minuit. Nous allons donc rappeler tous les détails essentiels à prendre en compte avant de souscrire à cet abonnement valable pendant trois ans avec trois mois supplémentaires offerts. Au moment de la souscription, un paiement unique de 78€ (soit 2€/mois) devra être effectué par vos soins. CyberGhost vous remboursera totalement durant les 45 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Une assistance sera à votre écoute 24/7 pour répondre à vos questions.

Précisons qu'en utilisant un seul compte actif, vous pourrez couvrir un maximum de sept appareils différents. Pour cela, ils devront être dotés d'un système d'exploitation Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV, Chrome ou Firefox.

Au total, plus de 6800 serveurs répartis à travers le monde seront à votre portée. Vous pourrez alors télécharger n'importe quel fichier en toute sécurité et sans limitation au niveau de la bande passante ou du trafic. Les catalogues étrangers des services de streaming (comme Netflix US) se tiendront aussi à votre disposition.