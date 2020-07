VPN pas cher : l'offre PureVPN tombe à 1,79€/mois 🔥

Cette remise de -81% est appliquée par PureVPN sur l'abonnement 24 mois. Ce dernier est facturé à hauteur de 43€, soit 1,79€ par mensualité. Vous pourrez régler par PayPal ou carte bancaire et être remboursé durant les 31 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Un support client sera quotidiennement à votre écoute. Le tour des modalités étant déjà fait, passons tout de suite au contenu de cette offre qui est valable dès à présent.

Déjà, sachez qu'un compte peut être utilisé sur pas moins de dix appareils simultanément. Ils doivent fonctionner sous Windows, Mac, iOS, Android ou Linux. Plus de 2000 serveurs sécurisés seront à votre portée dans environ 140 pays différents. Voilà qui sera bien pratique pour accéder à tout le contenu en ligne.

PureVPN permet de débloquer les films et séries de nombreux services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres encore. Une fiction n'est disponible qu'aux États-Unis ? Le VPN se chargera de la débloquer en un temps record ! Vous pourrez même télécharger des fichiers P2P et des torrents en toute sécurité.