Bon plan VPN : CyberGhost, l'un des meilleurs VPN à moins de 3€/mois !

Vous avez jusqu'à la fin de cette journée du 4 juin 2020 pour empocher les deux mois offerts à CyberGhost pour une nouvelle souscription à l'abonnement d'une durée de trois ans à seulement 95€, soit 2,64€/mois. Sachez aussi qu'un remboursement pourra être effectué durant les 45 premiers jours si vous n'êtes pas convaincu. Pour régler la commande, vous pouvez utiliser une carte bancaire, votre compte PayPal ou bien passer par Bitcoin.

Ce VPN conçu par CyberGhost dispose d'un grand nombre d'avantages. Par exemple, il est utilisable sur sept appareils différents (Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV, Smart TV, Chrome, Firefox et Linux) simultanément. Jusqu'à 6393 serveurs vous ouvriront leur porte à travers plus de 90 pays dans le monde. La connexion se fera presque instantanément. Autre bon point, le trafic et la bande passante sont tout simplement illimités.