Bon plan : le VPN CyberGhost encore moins cher avec cette offre imbattable

Cette offre est valable pour tous les clients sur l'abonnement CyberGhost d'une durée de 18 mois. Ce dernier vous sera facturé à hauteur de 49,50€, soit l'équivalent de 2,75€/mois. Une remboursement total est garanti durant les 45 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Une assistance vous accompagnera 24/7 en cas de questions. Maintenant, passons au contenu de ce VPN.

Ainsi, un compte CyberGhost est utilisable sur sept appareils différents (iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Fire TV, Android TV, Chrome et Firefox). Vous aurez la possibilité d'accéder à plus de 6700 serveurs répartis dans 90 pays différents. La bande passante est illimitée et les vitesses de connexion impressionnantes.

Le VPN garantira l'accès aux sites et jeux bloqués dans votre région. Le téléchargement de torrents en P2P se fera en toute sécurité et vous pourrez débloquer les catalogues étrangers des services de streaming.