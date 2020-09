CyberGhost, NordVPN ou Surfshark : quel VPN rapide et pas cher choisir ?

Depuis quelques années les VPN sont de plus en plus populaires chez les particuliers et les utilisateurs modérés d'Internet. Ces logiciels permettent principalement de protéger son identité sur le web en masquant son adresse IP par une autre factice. Ce procédé offre de nombreux avantages.

Le premier d'entre eux est donc de surfer sur le web de manière plus sécurisée. De très nombreux sites utilisent des trackers publicitaires pour suivre nos traces en continu, nos habitudes de navigation afin de déterminer un profil publicitaire pertinent. Le VPN permet d'effacer ses traces et de naviguer plus sereinement, sans crainte d'être scruté à la loupe par les GAFAM.

L'autre avantage du VPN est de pouvoir se connecter depuis un serveur à l'étranger, ce qui vous permet d'accéder aux catalogues des services de SVOD, type Netflix, qui sont souvent bien mieux garnis de l'autre côte de l'Atlantique. Films inédits et séries en avant-première vous attendent !