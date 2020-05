Bon plan VPN : 2 mois offerts avec l'abonnement CyberGhost à 2,75€/mois

Vous avez jusqu'à la fin de la journée (soit ce jeudi 14 mai à 23h59) pour vous jeter sur cette promotion signée CyberGhost. En effet, nous vous invitons à souscrire à l'abonnement de deux ans à 66€, soit 2,75€/mois, pour obtenir deux mois gratuits. Sachez aussi qu'une garantie satisfait ou remboursé est de la partie pendant les 45 premiers jours de votre forfait. Pour effectuer le paiement, vous pouvez choisir la bonne veille carte bancaire ou bien PayPal et même Bitcoin. Maintenant, détaillons le contenu de ce VPN.

Précisons d'entrée de jeu que vous pourrez protéger jusqu'à sept appareils (Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chrome, Firefox, Linux...) avec un seul compte. Ce VPN permet de se connecter à plus de 6460 serveurs répartis dans plus de 90 pays. CyberGhost promet également une bande passante illimitée et des vitesses de connexion incroyables. Il faut également savoir que cette marque s'est forgée une excellente réputation au fil des années. Le service est donc de grande qualité.