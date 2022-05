Connaissez-vous cette solution antivirus pour contrer les menaces en ligne à prix réduit ?

Pour un appareil électronique, qu'il s'agisse d'un ordinateur sous macOS ou Windows comme d'un smartphone Android, la suite Surfshark One a tout d'une grande. Rappelons que Surfshark a été fondé en 2018 et que la firme fait déjà partie des ténors du marché des VPN, tandis que cette suite antivirus regorge de qualités. Le premier avantage de Surfshark One, c'est sa propension à détecter les virus les plus insidieux. Vous le lisez régulièrement sur Clubic, l'actualité regorge, malheureusement, de virus près à vous mener la vie dure. Avec Surfshark One, prenez les choses en main et lancez vous-même une analyse, ou bien réagissez aisément grâce à une interface particulièrement intuitive.

Pas besoin d'être un expert en informatique pour manipuler Surfshark One, car tout ce que vous devez savoir en temps réel appareil sur votre tableau de bord. De plus, grâce à son système Surfshark Cloud Protect, la firme passe au peigne fin les fichiers inconnus que vous pourriez télécharger ou héberger sur votre appareil pour prévenir de potentielles attaques zéro-day et éviter qu'elles puissent faire des ravages.