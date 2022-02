Saisissez NordVPN à prix cassé grâce à cette offre spéciale soldes

Vous n'avez encore jamais eu de VPN ou souhaitez améliorer votre offre actuelle avec un réseau privé virtuel performant ? NordVPN se présente à vous, fort de dix années d’expérience, avec de nombreuses récompenses des experts du secteur à la clef, ainsi que déjà 14 millions d’utilisateurs séduits dans le monde entier. Mais votre chance avec NordVPN, c'est de profiter des services d'un des meilleurs fournisseurs VPN sans avoir besoin de nombreuses heures pour le prendre en main. Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox), et, avec le bouton Quick Connect, NordVPN vous place sur l'un de ses 5200 serveurs répartis dans près de soixante pays différents. Vous pouvez, tout aussi facilement, choisir le pays qui vous convient le mieux, et opter par exemple les Etats-Unis afin de profiter du catalogue de Netflix US en toute facilité pour votre prochaine soirée streaming.

Plus encore, avec sa technologie NordLynx couplée au protocole WireGuard, NordVPN vous assure une sécurité optimale et vitesse de nagivation au top. Ainsi, avec des débits avoisinant les 6730Mbit/s et une bande passante illimitée, vous ne pouvez pas l'accuser de faire ramer l'un des six appareils électroniques, tels qu'un smartphone, un ordinateur, une tablette ou encore une Smart TV, sur lesquels NordVPN est installé.