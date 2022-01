Sécurisez vos mots de passe à un tarif réduit grâce aux offres de NordPass

En optant pour un gestionnaire de mots de passe tel que NordPass, vous choisissez un excellent moyen de vous simplifier la vie tout en centralisant ces données essentielles à votre quotidien. Plus besoin de s'entêter à rechercher cette feuille où vous avez noté votre mot de passe avec NordPass, celui-ci se charge de préremplir vos données lorsque vous souhaitez vous connecter à un de vos comptes ! Stockez-en un nombre illimité sur le service, de même que d'autres informations essentielles comme votre carte bancaire.

NordPass vous permet également de générer des mots de passe robustes et renforce la sécurité de votre compte par la possibilité de vous connecter en utilisant vos données biométriques telles que la reconnaissance faciale ou encore votre empreinte digitale, selon votre besoin. Idéal pour tous les niveaux donc, de celles et ceux à la recherche d'une aide simple aux éventuels conquis de la connexion par donnée biométrique.

Plus encore, NordPass a conçu pour vous divers outils afin d'être à la pointe en matière de sécurité et vous alerter au besoin. À commencer par un outil de recherche inhérent aux données qui vous appartiennent et qui pourraient être divulguées, l'idée étant de réagir rapidement. Password Health détecte vos mots de passe les plus faibles et potentiellement vulnérables, voire ceux trop vieux ou fréquemment réutilisés.

Inclus dans cette offre, NordPass Premium permet, en cas d'urgence, de fournir à un proche l'accès à vos mots de passe et notes sécurisées stockées dans votre coffre-fort NordPass au besoin. En bref, tout est pensé pour la sérénité mais aussi la praticité, de manière à pouvoir réagir rapidement dans toutes les situations. A vous de saisir cette offre à très bon prix à présent ! En 2022 encore, NordPass obtient un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.