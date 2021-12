Idée cadeau : ce SSD SanDisk de 1To est à très bon prix pour Noël !

SanDisk et Western Digital (WD) font partie de la même maison. Ces deux marques proposent des HDD, SSD ou encore des clés USB d'excellente qualité. Spécialisée dans les espaces de stockage, la marque SanDisk propose, avec cet Ultra 3D de 1 To, son premier SSD à mémoire flash NAND 3D. Il s'agit d'une technologie qui fait que la lecture et l'écriture de données est encore plus rapide qu'auparavant.

Il s'agit d'un SSD avec une interface SATA III mesurant 7 x 100,5 x 69,5mm. Grâce à lui, vos applications et programmes se chargeront en moyenne dix fois plus vite que sur un disque dur classique. Il s'installe assez facilement, et une fois pris en charge par votre PC, vous pouvez installer l'application Dashboard de SanDisk. Celle-ci permet de mettre à jour le micrologiciel du SSD, mais aussi de contrôler la température de ce dernier, de la configurer et de l'analyser.

Il s'agit là d'un excellent ajout sur une configuration bureautique ou gaming. Avec en plus 1 To de stockage pour moins de 86€, vous avez largement de quoi travailler/jouer/stocker en toute tranquillité.