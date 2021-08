AMD Ryzen 7 et 256 Go de SSD : Ce Lenovo IdeaPad 3 est un très bon ultraportable

Cette offre s'intéresse donc à un PC ultraportable de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle IdeaPad 3 14ALC6. Celui-ci dispose d'un écran 14" FHD affublé d'un revêtement antireflet pour un meilleur confort d'utilisation, même dans un endroit très éclairé. Un compagnon d'été idéal, en somme.

Il embarque également une fiche technique très solide pour son prix, avec notamment un processeur AMD Ryzen 7-5700 U seize threads et huit cœurs cadencés entre 1,8 et 4,3 Ghz ; 8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz ; et un SSD de 256 Go. Il convient de noter qu'il intègre comme système d'exploitation par défaut une Édition Home 64 bits de Windows 10.



Côté connectique et communications, l'IdeaPad 3 propose le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 11ac, 2x2, un port USB C 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0 et un port HDMI 1.4b. Il affiche également une webcam 720p avec obturateur de confidentialité, un micro et deux haut-parleurs 1,5 Watts stéréo et Dolby Audio.

Tout ceci engoncé dans un écrin gris arctique sobre mais élégant, d'un poids de seulement 1,41 kg pour 32,4 cm de longueur, 21,5 cm de largeur et 19,9 cm de hauteur une fois ouvert. Fort de toutes ces caractéristiques, il s'agit donc d'un compagnon de marque autant pour ces vacances d'été que pour un usage quotidien, ou encore pour un usage professionnel.