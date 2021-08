Crucial X6 : un SSD externe rapide et volumineux pour tous vos fichiers

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de notre SSD du jour, il dispose d'un espace de stockage atteignant 2 To. C'est largement suffisant pour accueillir des fichiers volumineux comme des jeux vidéo, des milliers de photos ou encore une centaine d'heures de vidéo. Il n'est pas non plus en reste au niveau de ses performances. Ses vitesses de lecture peuvent ainsi grimper jusqu'à 540 Mo/s, ce qui est bien plus rapide que n'importe quel disque dur standard.

Autre bonne nouvelle, ce modèle signé Crucial est compatible avec la plupart des appareils. Il peut s'agir d'un PC, d'un Mac, d'un appareil mobile (Android, iOS) et même d'une console de jeu (PS4, Xbox One…). En terme de design, cet exemplaire tient dans une seule main, tout en faisant preuve d'une grande fiabilité sur le long terme. Bref, c'est une valeur sûre !