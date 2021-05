Stockage cloud : comment obtenir un stockage gratuit de 10 Go chez Icedrive ?

Icedrive est un service de stockage en ligne réputé, très pratique et extrêmement sécurisé. Parfois quelques giga-octets d’espace drive suffisent, pour transférer des fichiers entre votre ordinateur personnel et votre station de travail par exemple et cela tombe bien car Icedrive vous offre 10 Go de stockage, gratuitement et 100% sans engagement.

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte en quelques clics et vous pouvez accéder à votre espace de stockage en ligne dédié. Il n’y a même pas besoin d’entrer de coordonnées bancaires ! Que ce soit pour utiliser les 10 Go indéfiniment ou tester le service pour prendre un abonnement par la suite, vous ne risquez vraiment rien de créer un compte et cela prend moins d’une minute alors n'hésitez pas.