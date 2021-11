L'excellent SSD interne Crucial de 1To est en chute libre pour le Black Friday Cdiscount

Cette offre s'intéresse donc à un SSD 2,5" de Crucial, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle MX500 1 To. Il se présente comme un excellent produit de sa catégorie, notamment grâce à une vitesse de lecture et d'écriture très solide, respectivement à 560 Mo/s et 510 Mo/s. Une vitesse autrement magnifiée par la technologie NAND 3D.

Outre ces performances, le MX500 se montre particulièrement bien protégé : coupures de courant, températures extrêmes ou encore menaces extérieures contre les hackers. Pour cette dernière, il embarque en effet un cryptage de base matériel AES 256-bits.

En plus de tous ces avantages, le Crucial MX500 se montre particulièrement compact et facile à installer. Il est d'ailleurs hautement compatible sur de nombreux systèmes d'exploitation comme Windows 7/8/10, macOS, Ubuntu ou encore Linux.