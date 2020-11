CyberGhost dévoile la nouvelle version de sa solution VPN

Mais avant tout autre chose, l’intérêt d’un service VPN est d’offrir un environnement sûr et sécurisé pour pouvoir surfer sur Internet sans être suivi, espionné et traquer par les manias de la publicité, mais aussi par les cybercriminels qui ne cherchent qu’à vous voler vos données, et ce, peu importe où vous êtes !

Pour assurer la confidentialité de vos connexions ainsi que la sécurisation de vos données personnelles telles que vos codes d’accès, vos coordonnées bancaires et fiscales, il vous est nécessaire de faire appel à un service dédié comme NordVPN pour protéger vos ordinateurs, smartphones et autres objets connectés à Internet.

Que diriez-vous d’être protégé des actes malveillants sur le Web d’un seul clic ? C’est ce que rend possible maintenant CyberGhost grâce à son interface repensée et épurée. Vous allez pouvoir définir vos paramètres en toutes simplicités et vous assurez d’avoir la meilleure protection possible pour un coût très bas grâce à la promotion actuelle qui vous offre le service complet pour seulement 2 € par mois avec l’abonnement de 3 ans.

Vous pourrez télécharger la dernière version de CyberGhost 8 et l’installer sur chacun de vos appareils se connectant à Internet en quelques instants. Les réglages sont simples et intuitifs. Laisser vous guider par l’interface intuitive pour choisir votre connexion. Et surfer l’esprit tranquille grâce à la fonction KillSwitch qui vous déconnectera complètement du net en cas de perte de connexion avec le serveur sécurisé de CyberGhost VPN. Vous avez la certitude de bénéficier d’une connexion sécurisée sans faille et sans avoir besoin de contrôler en permanence l’état de la connexion au service VPN.

Et parce que votre vie privée est importante, ne laissez plus aucune trace derrière vous. Ne soyez plus harcelé par des campagnes de publicité hyper ciblées. Profitez d’un web plus simple sans contrainte. Ne prenez plus peur à chaque fois que vous devez envoyer des documents personnels par email ou en remplissant des formulaires sur le net. Vos données sont chiffrées en permanence pour garantir une protection maximale. De plus, CyberGhost ne garde aucun historique, aucune trace de vos connexions. Il n’y a pas de journalisation ou de revente de données à des sociétés de marketing.

Surfez librement en vous sentant protégé en permanence grâce au chiffrement de vos données, profitez des services de streaming sans subir les limites géographiques tout en bénéficiant d’une connexion haut débit.

Surfez anonymement sans laisser de trace de votre passage, transformez-vous en fantôme numérique en acheminant votre trafic via le tunnel VPN crypté qui garantit la confidentialité de l’intégralité de vos données.